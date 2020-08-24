邱德根女兒破產　遭頒令向債主提供財務資料

已故商人邱德根的女兒邱美琪，因未有清還一筆約3900萬港元的欠款，於2017年被債主V Capital Limited入稟高院追討。由於邱未有按法庭判令還款，高院更於今年4月向她頒下破產令。雖然邱已破產，但 V Capital追討欠款的程序仍未結束。今天高院聆案官就頒令，邱要向V Capital呈交財務資料。

本案之原告V Capital，較早前已因邱沒有按法庭命令披露財政資料，要求高院裁定她藐視法庭及判她監禁，此申請現仍待處理。而由於邱現已破產，其資產已交由受託人及破產管理署管理。今天原告律師於高院，向聆案官作出披露文件的申請時，受託人與破產管理署均表示對原告要求保持中立。

聆案官遂按原告的要求作出頒令。至於申請的訟費問題，則留待藐視法庭案審訊時才一併處理。

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