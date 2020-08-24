房地產業組聯盟自救　轟政府抗疫危機不足促勿再因循守舊

本港經濟飽受新冠肺炎疫情摧殘，多個房地產管理及服務行業學會今(24日)組成聯盟「自救」，對抗困局。聯盟首年輪值召集人兼香港物業管理師學會會長馮國雄直指疫情下本港經濟變差，改變房地產各行業常態，令業界面臨巨大挑戰，敦促政府行事不應再因循守舊，望多聆聽業界意見。

6個本地專業學會，包括英國特許建築工程師學會香港分會、香港屋宇及設備工程師學會、香港地產行政師學會、香港物業管理師學會、商場管理學會、國際爭議解決及風險管理協會，今日成立「香港房地產管理及服務聯盟」，聯合轄下共逾4000名會員，推動本港房地產管理及專業服務業界發展。

馮國雄表示，透過聯盟組織活動，加強學會及會員專業知識交流，冀望集業界知識向政府提出意見及倡議。他又希望政府行事應多聆聽專業學會意見，不能再以舊有方法應付疫症新挑戰。

馮指出，疫情改變地產、建築工程、銷售租務以及物業管理的行業常態。他指出，本港房地產過去發展蓬勃，無論地價、房價及租金均處高水平，惟目前失業率高企加上較少內地買家入市，影響發展商投資意欲。工程界過往因多個基建項目待建而人手短缺，目前卻屢遭停工。業界在工地管理方面亦面對難題，包括如何引入新技術減少工人聚集，同時提高建築效率等。

至於租務方面，馮稱疫情前港人消費意欲高，無論零售餐飲等行業，亦開分店應付營運需要，可惜現時旅客銳減，港人因限聚措施而減少出外，消費力減弱，業界有必要重新為業務定位。而物業管理上，業主因經濟問題要求降低管理費，業界須思考如何減輕業主壓力及引入科技節省管理費。

香港地產行政師學會會長陳少康表示，港府在疫情下危機感不足，未有居安思危。他以選址增建檢疫中心為例，建議當局可考慮為眾多土地資源如棕地、農地及綠化地等預先進行土地平整，當因應疫情而需要興建臨時檢疫設施時，便可透過組裝合成的方式，「砌積木」迅速建成設施，減少患者因檢疫設施不足而要家居隔離的機會，降低社區爆發風險。

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