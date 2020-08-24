明日七夕起一連多天有驟雨 下周初天氣好轉

明天（25日）為農曆七月初七，即是「七夕」，傳說中牛郎織女每年於七夕相遇，惟今年他們或許要在雨中相遇。天文台預測，由明天開始未來9天都有驟雨，當中周三周四雨勢有時頗大，更會有狂風雷暴。天文台又預測，隨着高空擾動逐漸遠離，本周後期至下周初該區沿岸驟雨減少，天色好轉。此外，熱帶氣旋「巴威」會在未來一兩日繼續增強，移向朝鮮半島至黃海一帶。

天文台稱，一股西南氣流會在未來數日影響華南沿岸及南海北部，預料受高空擾動影響，周三至周四廣東沿岸會有大驟雨及雷暴，明日部分時間有陽光，有幾陣驟雨。氣溫介乎攝氏27至32度。相對濕度為百分之70至95。

另外，根據天文台9天天氣預報，下周日、一大致天晴，日間酷熱；下周一至三部分時間有陽光，局部地區有驟雨。

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