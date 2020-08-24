歷奇輔導業80%人零收入 有教練轉行揸的士仍難度日

新冠肺炎疫情重創各行各業，其中歷奇輔導業界也深受打擊。有工會今日(24日)召開記者會表示，業界自1月至今陷入停頓，估計行內80%人士無收入，不少業內人士被迫轉行，促請政府提供援助。

歷奇輔導行業關注組早前就業內情況展開問卷調查，收回約300份問卷，有99%人表示收入降低、71%人表示疫情影響收入達60%或以上、95%人認為政府無給予行業支援。調查問及收入減少對生活造成的影響，以1至10分計算(1分為最少影響，10分為極大影響)，有35%人表示影響達最高的10分。

關注組指業內有近1萬人，為學校、社福機構及企業提供歷奇訓練，其中84%是自由工作者，無固定僱主，難受惠於保就業計劃，而抗疫基金下其他支援計劃金額少，譬如部分教練可以透過體育總會獲得一次性補貼，但金額只有7500港元，難以支撐生活。有教練亦表明曾嘗試轉行做的士司機、雜工賺錢過活，但市道差，生活仍然艱難。

關注組認為，目前政府對業界近乎零支援，雖然聲稱會拾遺補漏，但安全網卻一直未有顧及歷奇輔導行業，促請政府提供持續數月、不分行業的直接失業援助，不要再透過不同計劃以一次性的支援去補漏。

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