僅兩成街市用八達通付款　學者指找錢易播疫促政府提供財政支援

新冠肺炎持續肆虐本港，多個公眾街市近月更錄得多宗確診個案，有意見認為應推動街市檔販接受電子貨幣付款。但八達通公司指，現時全港只有約40個街市接受市民八達通卡付款，佔全港街市比例僅20%。學者表示，為加強防疫，政府應考慮在財政上支持街市檔販接受八達通付款。

八達通公司除向零售商戶提供八達通拍卡機外，近年亦推出商用版八達通手機應用程式，推動商戶接受客戶用八達通卡付款。其中，本港約有40個街市接受市民八達通卡付款，而根據立法會文件，全港共有215個街市，換言之僅約20%街市可使用八達通。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，假如街市檔販染疫，理論上病毒可隨着找贖過程依附在錢幣上，市民找錢後若沒有洗手便接觸口鼻，有可能被感染。

理大專業及持續教育學院講師陳偉強認為，街市檔販不接受八達通，可能是因為不想支付租機費和交易手續費，但現時疫情嚴峻，為了加強防疫，政府應考慮在財政上支持街市檔販接受八達通付款，例如促請八達通公司豁免街市檔販手續費，或相關檔販提供稅務優惠。

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