港府稱已與泰國日本等10國商旅遊氣泡安排　因第三波疫情煞停

香港疫情未止，旅遊業停擺多時，商務及經濟發展局局長邱騰華今日(24日)出席一個研討會時指，港府已與包括泰國、日本較深入討論旅遊氣泡問題，惟因香港出現第三波疫情，以及各地疫情反覆而暫緩。

邱稱，已開始與8至10個國家及地區查詢及商量旅遊氣泡安排，惟旅遊氣泡安排並不會明天就可以做到，仍需互相審視對方疫情及條件。

他指，旅遊氣泡需雙邊同意恢復人流，兩地有互相確認的測試標準，才容許對方民眾登機，抵埗後兩地衞生部門有權要求再做測試，至於「甚麼人士優先（出行）反而次要」。目前與泰國和日本商討得較深入，其他地方則有交換信件。

邱又指，實行港版健康碼可先與中國及澳門恢復通關，但相信健康碼將有助港府與其他國家商討旅遊氣泡，如何逐步放寬出入境的限制。同時，他相信此措施對香港企業亦有幫助。

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