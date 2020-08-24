廚師認非法集結　否認襲警刑毀押後裁決

年11月11日有市民發起「大三罷」，一名25歲廚師在紅磡港鐵站天橋近理工大學參與非法集結，更涉嫌襲警及損壞其眼鏡，案件今(25日)於九龍堿法院審理。他承認非法集結罪但否認襲警及刑事毀壞罪，法庭裁定案件表面證供成立，惟他不自辯，法庭押後至9月18日裁決。

被告劉禮彥，他承認2019年11月11日在紅磡暢運道8號紅磡港鐵站A出口外行人天橋近理工大學，參與非法集結。但他否認在該處襲擊高級警員A及損壞屬於A的眼鏡。

已晉升為警長的A供稱，當日早上約7時，他穿着便衣但佩備防暴頭盔及警棍等裝備，在理大的天橋見到有黑衣人正在搬圍欄堵塞天橋，遂上前追截。於理大校園內他截停被告，惟被告極力掙扎，期間打傷他及令他眼鏡飛脫損毀。

惟辯方呈上片段顯示，被告被制服後未有反抗，反遭A多次用警棍毆打腳。

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