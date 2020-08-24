跨境司機涉誇大二手車價10萬騙內地客　被廉署起訴

廉政公署今日(24日)落案起訴一名司機，控告他涉嫌利用虛假銷售文件，詐騙一名買家以被抬高的價格，從一間車行購買一輛二手車，被告已獲准保釋，於本周三(26日)在觀塘裁判法院答辯。

被告吳凱俊(33歲)，跨境司機，被控一項代理人串謀意圖欺騙其主事人而使用文件罪名，違反《防止賄賂條例》第9(3)條及《刑事罪行條例》第159A條。

被告於2018年初任職跨境司機時，認識了一名使用其跨境接載服務的內地客戶。該客戶於同年11月初決定購買車輛在香港自用，並委託被告物色一輛汽車。該客戶其後同意購買一輛由被告推薦的二手車。

控罪指被告涉嫌於2018年11月23日至2019年4月30日期間，與一名車行銷售員一同串謀使用一份車輛買賣協議及一份該車行的發票，以誤導上述該客戶。有關協議及發票涉嫌載有虛假或錯誤的陳述，即該車行以59.8萬港元出售上述二手車，該輛二手車的價格據報被誇大10萬港元。

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