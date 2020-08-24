公大邀請公眾建議新校名　下月30日截止

香港公開大學今日(24日)宣布，邀請師生、校友及社會各界集思廣益，為大學建議新校名，以反映該校早已發展為綜合型大學。公大指，新校名須反映該校的特質和策略重點；不應牽涉社會事件、政治或宗教，且要容易表達，中、英文名稱亦要一致，不可被誤認為其他負面含義的單詞，有意者可於下月30日前到大學官網提交建議。

公大指，該校已發展超過30年，並由遙距教學學院轉型為綜合型大學，惟目前仍有許多人以為公大只提供遙距教育，大學名稱中的「公開」兩字已讓人將公大歸類為以遙距方式提供教育的大學。公大認為，有關誤解引起不少問題和挑戰，為公大的發展造成障礙，過去多年已經常討論大學的定位及重新命名的可能。

公大表示，該校去年決定就此問題作深入探討，並於去年及今年初與學生、校友及教職員等進行諮詢，收集所得的意見顯示，大多數人支持重新命名，以反映大學目前的狀況、發展重點、優勢，促進未來發展。公大現時有約1萬名全日制學生及9千名兼讀制學生，主力開辦應用型及實用型課程，具優勢的課程包括創意藝術、檢測和認證、護理學、能源及環境學、幼兒教育等。

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