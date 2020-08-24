海洋污染惹關注　環保人士自發到牛尾洲清理92袋發泡膠垃圾　

發泡膠污染海洋的問題不容忽視！有環保人士昨日(23日)自發到西貢牛尾洲執垃圾，短短兩個小時已在一個峭壁下窄道清理了92袋發泡膠垃圾，有份籌備今次清理活動的Kitti表示，只清理了現場一半的發泡膠粒，日後需要再前往多一次才能完成清理，料會再收集到約100袋垃圾。對於海上發泡膠問題，她似乎已見怪不怪，表示只能盡力清理。

本身是「海洋拾荒者」平台網主的Kitti，過去不時與志同道合的人士到各處清理海洋垃圾。早前有「戰友」發現牛尾洲有大量發泡膠，於是作出呼籲，即時有11人參與，並於昨日到場清理。

Kitti指清理行動並不易，他們要先在西貢租船到牛尾洲，之後跳船再游一段距離，才能到達目的地，期間要在水中拖行100個垃圾袋頗不容易。有戰友帶來四艘獨木舟，各人多次往返才能將發泡膠垃圾運上租用的大船，不然要花上更多氣力。

她指清理的92袋發泡膠，主要來自一條狹窄道內，內裏全是發泡膠粒、發泡膠碎片等，挖了兩個小時，才清理了一半，日後還要再前往清理多一次。

Kitti指，香港海域9成的海洋垃圾是發泡膠，當中亦包括大船用作防撞的球狀發泡膠、鬼網、發泡碎等等。她們亦曾在馬屎洲清理40、50袋發泡膠垃圾，因無法運走，最後只能通知政府相關部門日後去檢走，環保署已回覆海事處下月3日會派人去清理。

她形容在烈日當空下清理海洋垃圾並不好受，所有開支均是戰友自費，並無獲得資助，戰友都是自發參與。

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