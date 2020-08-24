涉在紀律部隊宿舍「露械」受審　警二代稱目擊者認錯人

居於紀律部隊宿舍的青年，涉嫌於今年3月在住所樓下的遊樂場露械，因而遭檢控。他否認1項在公眾地方的猥褻行為罪，案件今天(24日)在西九龍法院開審。目擊事件的菲律賓籍女傭出庭作供，稱因該處有小朋友及女傭，不想再有人遇上這種事，故決定報警。辯方指她認錯人，但她不同意。

被告陳卓峯（25歲），報稱居住於荔景紀律部隊宿舍，而控罪書沒有列明其職業。據了解，被告是警務人員的兒子。控罪指，被告於2020年3月7日，在荔景紀律部隊宿舍P2層2座至3座間的遊樂場內，無合法權限或合理辯解而在上述公眾地方猥褻暴露陰莖。

目擊事件的菲律賓藉女傭Latoza供稱，她當晚與友人在宿舍平台相聚，被告則在附近徘徊，她其後留意到被告用手拿着自己的陰莖，被告的手上下移動及看着電話，雙方相距約8米。被告及後離去，她與友人好奇被告有否留下精液，遂走到被告剛才所在的位置，並看見一奶白色液體，她們遂拍下照片，她及後向僱主道出事件並報警。

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