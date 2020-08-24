上周兩長期病患翁染退伍軍人症　分別居於九龍城及將軍澳

衞生署衞生防護中心今(24日)公布，8月16日至22日期間再錄得兩宗社區感染的退伍軍人病個案，涉及兩名分別86及59歲的男性長期病患者。截至目前，今年共錄得的退伍軍人症個案增至74宗。

中心發言人指，兩宗個案的86歲及59歲男病人皆有長期病患，前者居於九龍城富民閣，而後者則居於將軍澳都會駅2期6座，中心正就此展開流行病學調查。

中心指出，男性、50歲以上、吸煙、酗酒人士、免疫力弱等是感染退伍軍人症的高危人士。另外，供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻，均會增加患病風險。

中心又呼籲免疫力弱人士，應以無菌水或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口，以及避免使用加濕器或其他可產生霧氣的設備等。

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