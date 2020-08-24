民主黨是否延任立會　將遵從「雙門檻」民調結果

立法會將於10月14日開始延任1年會期，曾表態傾向留任的民主黨及公民黨決定按民意調查決定去留，民主黨今日(24日)與香港民意研究所商討民意調查的安排。該黨主席胡志偉表示今次會面純粹了解民意研究所的調查方法及背後理念，稱問卷最後如何設計，絕不會有任何異議，希望無論問卷結果顯示去或留，民主派支持者亦能團結。

該黨向民研了解民調「雙門檻」的背後理念，即剔除「無意見」者後，整體受訪者有逾一半支持某選項，或民主派受訪者有逾三分二人支持，就應跟從有關結果。胡指，希望調查結果具廣泛性及代表性，可令市民有更準確的判斷，而暫時已有兩場辯論即將舉行。至於其他民主派會否考慮跟隨民調結果，胡稱現時還處於初步階段，該黨不能即時影響其他政黨。

該黨議員林卓廷希望市民多了解雙方意見，以及留任與否的後果。對於民意研究所早前亦作出民調，結果顯示反對民主派議員留任的市民更多，林稱尊重有關調查結果，但認為留任與否等重大決定需要經過社會廣泛討論再作研究。

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