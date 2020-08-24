新冠肺炎：政團反對全民檢測　憂借健康碼監控市民

政府將免費為全港市民進行新冠病毒檢測，但有政黨認為，在未有全面封關、禁足等相應措施下，只靠全民檢測控制疫情的成效極微，亦擔心政府會借健康碼來監控市民。他們今午(24日)到金鐘政府總部東翼前地外請願，要求政府馬上封關，並設立失業援助金。

民協深水埗區議員何啟明聯同黃大仙區議員施德來，到政總外請願，他們指一個人由感染到病發，潛伏期長達近2星期，亦有專家曾指在潛伏期間作檢測，有機會因病毒濃度太低，檢測結果呈陰性，擔心屆時最終成為隱形傳播源頭。

他們又指，部分中資檢測公司缺乏公信力，而且其中一間公司更曾被指採取新疆維吾爾族人的基因，最終內地政府亦把這些基因用作社會控制和加強偵測用途，認為全民檢測和健康碼的成效極微，擔心是以檢測為名，監控為實。

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