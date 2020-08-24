網民熱話：忌廉泡芙冇忌廉　激動女爆粗拍片圖公審

有網民買到沒有餡的泡芙後拍片大罵，卻被網民形容反應惹笑。

作為消費者，貨不對辦帶來的不滿絕對可以理解，不過有些人反應可能就過大。近日一名女子在網上分享其一段氣憤經歷，不過引起網民熱議並不是貨不對辦的商品，反而是女事主超激的反應，令一眾網民爆笑。

事主昨日（23日）在Facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」發貼。事緣女事主在一間連鎖壽司店外賣一盒忌廉泡芙，回家後發現泡芙中央竟沒有忌廉餡。事主一邊拍攝泡芙，一邊氣憤地旁述，當中不乏粗言穢語。當她一粒粒撕開泡芙，發現依然沒有忌廉餡，語帶失望之餘，更怒稱：「唔X使食啦！」事後女事主再到壽司店「追究」，更出示已被「靜音」的片段，只換來店員回應會向公司反映。

事主激動反應將網民逗樂，「我睇咗過百次，真係好搞笑，好想識片主。」也有人指她向店員投訴只是出於一時之氣，「你同前線講完有咩用？你想換(另一盒)可以直接講，你畀完片人睇，又唔知你想點。」

有關壽司店回覆東網表示，已嘗試聯絡該客人亦同時向廠商了解事情，相信此事是製作過程的疏漏。此事屬個別事件，該店日後會加強抽樣檢查，致力為客人提供優質產品。

網民有話說：

Fat Fat：泡芙無泡芙味失敗，忌廉泡芙入面冇忌廉失敗中嘅失敗

Bok Hin Lee：女仔嚟，斯文啲斯文啲

C.T. Lo：雞尾包都冇雞尾啦，忌廉泡芙冇忌廉有乜問題

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