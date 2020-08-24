繼父搓17歲女乳房非禮　違反誠信判囚9月

再婚男子趁着17歲繼女在家中熟睡時，暗中解開她的睡衣鈕扣，再伸手入內搓揉她的乳房1分鐘。案件經審訊後，該名男子早前在沙田法院被裁定非禮罪成，今（24日）在屯門法院接受判刑。裁判官指以被告和事主的繼父女關係，直至被告的行為違反誠信，判他入獄9個月。

裁判官指，報告顯示40歲的被告繼續否認事件，堅稱自己無辜，顯示他沒有悔意，而案發的地點是事主的床，該處理應是她感到最安全的地方，案情嚴重，故判即時監禁亦在所難免。

報稱任職送貨員的被告S.L.F.，被控於今年5月18日，在大圍美田邨某單位內非禮繼女X。X早前供稱，被告在她讀小學時成為她的繼父，之後他雖與母親離婚，但仍與她們住。

X憶述於事發當日凌晨，她穿着扣鈕的睡衣睡在碌架床下格，妹妹睡在她的左邊，2人各自蓋着一張被子。至清晨6時許，她在半夢半醒間，感覺到有人搓揉她的右邊胸部。

約1分鐘後她張開眼睛，赫見睡衣的部分鈕扣被解開，被告的手伸進了睡衣內。她問被告：「你做緊乜嘢？」，他便停止動作，並若無其事回答：「冚被囉」，然後轉身離開。

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