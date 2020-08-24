機場二號客運大樓重建　工程造價近129億元

為配合香港機場發展第三跑道系統，機場二號客運大樓需要關閉重建。機場管理局向金門建築批出二號客運大樓擴建工程項目合約，造價高達128.8億港元。工程將採用大量預製組件，高峰期會聘用3000名建築人員。

二號客運大樓擴建工程項目，屬機場三跑道系統項目的一部分。工程包括擴建二號客運大樓、附屬建築物、連接橋、陸路交通設施包括高架橋和道路、地下公用設施、行人天橋以及香港國際機場現有設施的改造工程。另外，合約亦包括安裝屋宇裝備及設立機場系統。工程完成後，新二號客運大樓將提供出入境服務。

金門建築表示，相關工程將會採用場外及模組化建造的施工方案，特別是在在機電設備，以及主體建築內部的裝修，例如登機處、零售店面及連接橋等方面，相關方案可以大大減少現場人力需求，提高工程安全性，以及優化在機場的物流運作。

金門建築又指，相關工程將採用多項內部研發的數碼創新系統，優化各項工序，包括場外生產監控、混凝土管理、以及追蹤機械運作的傳感器等。

除上述項目，機管局約在兩個月前，亦向金門建築批出另一項三跑道系統工程合約，負責機場旅客捷運系統及行李處理系統隧道和相關工程建造，造價達73億港元。

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