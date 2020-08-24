屈臣氏集團投得環保署合約　3個月內設60部膠樽回收機

環境保護署今日（24日）公布，經公開招標後，由屈臣氏集團成功投得利用逆向自動售賣機（入樽機）回收塑膠飲料容器的先導計劃，合約為期1年，今日起生效。屈臣氏集團約有3個月的準備期以設置第一批入樽機，約為60部，包括相關的運作和現金回贈系統，以及設立收集塑膠飲料容器的服務，亦須提供宣傳大使服務，並要設立熱線供市民作出查詢，以推廣先導計劃並協助公眾正確使用入樽機。

環保署表示，早前透過公開招標，邀請服務供應商在先導計劃下，於人流較為密集的公眾地方或政府設施等地點設置60部入樽機，便利公眾交回使用完的塑膠飲料容器，以配合將推展的「塑膠飲料容器生產者責任計劃」。

環保署續指，現正計劃推展新的「塑膠飲料容器生產者責任計劃」，並考慮透過提供回贈，鼓勵市民交回使用完的塑膠飲料容器作妥善回收。其他地區的經驗顯示，使用入樽機回收塑膠飲料容器，有助提升「塑膠飲料容器生產者責任計劃」的運作效率，以及收回的飲料容器的質量。

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