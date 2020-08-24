IT男康復後外遊返港再確診　袁國勇證二次感染　屬全球首例

該名從事IT的男患者曾於本月外遊返港後再度確診。

一名33歲IT男3月底確診，並於4月15日康復出院，他本月外遊返港後再度確診，港大微生物學系講座教授袁國勇及其團隊研究發現，該名病人首次感染與第二次感染中的病毒株基因排序明顯不同，屬全球首宗患者於康復後受二次感染，該論文已於今日(24日)被期刊《臨床傳染病》接受和將會發表。

報告指出，在兩次的受感染當中，兩者的病毒之間共有24個不同的核苷酸。團隊在9種蛋白質中發現氨基酸的差異，包括在第一次感染的病毒中發現ORF8蛋白缺少58個氨基酸。

團隊認為，這宗個案患者說明從第一次感染至復原幾個月之後，康復者也可能再次受到感染，即使患者透過自然感染而具有免疫力，新冠肺炎病毒仍可能像其他引起普通感冒的人類冠狀病毒一樣，持續在全球人群中存在。

由於自然感染後所具有的免疫力可能只維持一段短時間，因此已受過感染的康復者也應考慮接種疫苗。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該患者會當新個案處理，但確診編號不變，維持第564號，並會追蹤密切接觸者，因患者多在家中，不常接觸其他人，會當作輸入性個案。

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