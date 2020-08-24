圍警總案控方求加證供遭拒　官：要公道啲

灣仔警察總部去年6月26日晚被示威者包圍，25歲地盤工人岑曉麟涉嫌參與暴動及打爆一名便衣男警的「痱滋」一案，今日(24日)在區院續審。控方突然要求加入從被告手機截取的訊息作為證供，並要求傳召截取訊息的兩名警員做證人，辯方隨即反對，主審法官郭啟安亦質疑控方有隨意擴大檢控基礎之嫌，直言：「你係有權咁做，但如果你有權用盡我都無辦法，但要用得恰當同公道啲」，最終郭官檢閱相關訊息後，裁定大部分訊息內容均與案無關，拒絕接納為證供。

控辯雙方就部分同意事實內容未能達成共識，控方因此要求將被告手機內的Telegram及Whatsapp訊息呈堂，及傳召截取訊息的兩名警員做證人。控方強調有關的手機訊息是在獲得法庭搜查令下檢取，控方有權將之呈堂。

惟辯方批評，控方在案件預審、開案及從證人列表中，均沒透露會援引或傳召相關證供證人，做法對辯方有欠公允。

據庭上披露，被告曾在文宣群組及友人的訊息對話中提及：「去警總都要睇吓當晚咩情況，如果需要救人我都會去」、「我要同行動組配合」、「睇大圍吹咩風，大家要帶大風嘅話，做嘅嘢一定要統一」、「話佢哋(警察)煽風點火，學佢哋(警察)指鹿為馬」等等。

郭官認為上述對話最多只顯示被告曾身處警總現場，又或證明示威者嘗試主導輿論的策略方法，卻不能證明被告與他人計劃使用暴力。

郭官同意，訊息或可證明被告打算圍堵警總，令市民無法到報案室報警，影響警署日常運作，但被告在案件開審前已承認參與非法集結，既然他已承認案發時身處警總，控方再要求將他提及「去警總救人」的訊息呈堂，實是多此一舉。

郭官又指：「救人唔一定要打人，佢又無話攞啲咩去救人，佢話攞木棍鐵枝去就唔同啫」；至於被告聲稱要「同行動組配合」，郭官不排除他可能只是在示威行動中「買poster(海報)」而已。