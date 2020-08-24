駿洋邨第五座最快本周五開始入伙　首日只容許40住戶遷入

政府早前宣布駿洋邨第四座及第五座可於月底入伙，但該邨第一至三座因需繼續保留用作檢疫中心，最快明年第2季才安排準租戶入伙。協助駿洋邨街坊的沙田區議員麥梓健今（24日）表示，據其了解，現時最早入伙日為8月28日，將由第五座駿湖樓住戶先入伙，再逐步到第四座駿時樓住戶取鎖匙，第四座住戶最早入伙日為9月8日。

麥梓健表示，以他所知，只有40個第五座住戶獲邀於本周五入伙，翌日為50個，每日最多80個，並將視乎情況作安排。他又指，第四座住戶最早於9月8日入伙，最遲為9月21日。

有獲編配到第四座駿時樓的住戶表示，僅聽聞有住戶最早於下月8日入伙，但自己至今仍未收到任何消息，感到非常擔心。東網正就駿洋邨第四及第五座入伙日期詢問房屋署。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020