消息指禁聚令暫延長一周　擬待完成全民檢測才考慮放寬

消息指，港府擬待完成為期兩周的全民檢測後，才考慮放寬各項禁令。

第三波新冠肺炎疫情今日(24日)首次回落至單位數，惟有消息指，明天(25日)屆滿的社交距離措施，包括晚市堂食禁令、口罩令、2人上限的禁聚令，以及14個表列處所維持關閉將再延長1星期。

據悉，港府擬待完成為期2周的全民檢測後，才考慮放寬禁聚令，即意味禁令可能再維持最少3個星期，至9月15日才放寬。

港府早前宣布將於9月1日開始全民檢測，爭取在2周內完成，所有6歲或以上、沒有病徵的港人都可以參與，以鼻腔及咽喉的合併拭子取樣。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020