社工指陳彥霖聰明樂觀　惟死前一個月表現失常

陳彥霖的死因研訊，跟進其個案的社會福利署社工亦被傳召出庭作供，指彥霖性格開朗，不覺得她有自殺傾向，只是跟同學家人有齟齬時會缺課離家。2018年中她又變回積極，惟約8月中她透露吸催淚煙後出現幻聽，之後多次表現失常。

社署助理社工主任唐穎恩出庭作供，根據紀錄彥霖在早期已因虐兒問題有社工跟進，而她則在2018年接手，當時彥霖已經常曠課及離家出走，原因都是與家人或同學吵架，「一唔開心就唔返學唔返屋企」。

唐指她每月均會與彥霖的外公及母親見面，她形容彥霖聰明，獨立，樂觀開朗，適應能力強，學習能力高，雖然有不快的成長背景，但不會放棄或抑鬱：「佢爆完一輪講哂出黎又無嘢」，她很重視自己表現，只是和女同學相處經常有衝突，加上她腳傷後無法跳水，有時會變得沮喪，但不覺得她有自殺傾向。

彥霖本來被派到好中學，但因曠課太多跟不上，所以中二轉校，後來又曠課及離家出走，中三再轉到寄宿學校。她成績幾乎全科第一，語言能力高，更被派去演講比賽獲得好成績，畫畫才能也獲重視，之後又因和女同學相處不來，2019年3月退學。

當時彥霖因犯事上完庭，她不想再被送到女童院，激動下用膠袋箍頸企圖自殺，送院期間又成功逃走，5月才被找回。出走期間她原來去了做陪酒，而且「成個人變哂」，堅持不回寄宿學校，但清晰表示不想再「蒲老蘭」，稱一晚賺幾千的日子已試過，只想做回普通人，更打算報讀知專設計學院及甜品店兼職，表現積極，生活充實。

唐續指，8月10日彥霖跟舅父及母親鬧大交再次離家出走，11日到尖沙咀與堂家姐慶祝生日，期間中催淚煙，彥霖向她表示中煙後感到不舒服及有幻聽，當晚朋友給她吸了一口大麻，第二朝她到塘福探完「男友」，在路邊睡一晚，翌日再去便發生不肯走的「塘福」事件。

唐形容8月13日晚到梅窩警署見到彥霖，她猶如「黐咗線」，神智異常，答非所問，語無倫次，不停說要回塘福見男友，無法與人溝通，又無端表現興奮:「行行下除咗拖鞋，講刮腳擲落垃圾桶」，警察曾因此查探她是否有精神病。當日因沒有家人保釋，彥霖最後被送入女童院，其毒品檢查結果是陰性。

一周後再見，彥霖跟她說說自己「斷片」，對當天的事已無任何記憶，又重申關在塘福的男子不是男友而是筆友，因為該男子一直在獄中，二人根本沒有拍過拖。

8月20日彥霖又被送到急症室，唐指當日她表現再次異常，平時禮貌周周，但當日大聲鬧她：「妳死咗去邊？依家先黎？」，又稱在女童院時被囚單人倉，聽到類似媽媽的的聲音叫她:「你乖啲啦」，又不時聽到「嘟嘟」聲，令她5天無法入睡「就黎癲」。

9月18日晚二人最後電話聯絡，彥霖說上學好開心，要買畫筆，當時過了晚上8時宵禁令，唐提醒她買完要盡快回家；翌日晚上唐再致電給彥霖時已是港鐵職員接聽，說彥霖的物品在調景嶺站散落一地，她感擔心通知彥霖外公，20日得知彥霖並無回家。

唐表示，彥霖為人堅強很少哭泣，感情上最令她受傷的是與母親的關係：「流得出眼淚都是因為阿媽，佢好錫阿媽」。唐認為彥霖出生在不愉快家庭，想和母親關係更親密，可惜母女性格相似常有爭執。