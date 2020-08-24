衞署將資助學生打流感針　逾千間小學幼園報名

冬季流感季節預計將於明年1月初來臨，衞生署衞生防護中心宣布，本年度「疫苗資助計劃」及「政府防疫注射計劃」將先後在10月8日及22日展開，將分階段為合資格人士提供資助，或免費季節性流感和肺炎球菌疫苗接種。

計劃下，公私營合作外展隊或衞生署外展隊會到參與學校為學童免費接種疫苗。現時約有470間小學及760間幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心報名參加計劃。幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心今年度的每劑疫苗資助額將由260港元增至270港元，並於10月22日展開外展服務。小學方面，每劑疫苗可獲資助額則維持100港元，外展則將於10月8日開始。

目前約有140名醫生將參與提供疫苗接種服務，署方會向參與醫生提供每劑疫苗240港元的資助額。至於院舍防疫注射計劃方面，到診註冊醫生的資助額則仍為每劑疫苗100港元。對於不會通過學校外展接種流感疫苗的合資格兒童，家長仍可安排子女在參與「疫苗資助計劃」的私家醫生診所，接種資助的流感疫苗。

此外，為預防肺炎球菌感染，「政府防疫注射計劃」和「疫苗資助計劃」會為年滿65歲，而沒有高風險情況的長者接種一劑23價疫苗，而合資格高風險長者若未曾接種肺炎球菌疫苗，則可接種一劑13價疫苗，並在一年後補種一劑23價疫苗。在「疫苗資助計劃」下，23價疫苗的資助額為每劑300港元，13價疫苗的資助額為每劑760港元。

中心發言人提醒，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。基於流感疫苗安全有效，所有年滿6個月或以上人士，除有已知禁忌症外，均應接種流感疫苗。由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，市民應及早接種流感疫苗，預防季節性流感。

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