北角舊皇都戲院大廈獲批強拍　底價47.76億元

新世界發展於2018年就被評為一級歷史建築物的北角舊皇都戲院大廈，向土地審裁處申請強制拍賣，該處今(24日)批出判案書，物業准以底價47.76億港元進行強拍，料為歷來最大宗強拍個案。

皇都戲院前身是璇宮戲院，1952年建成，並於1959年改建為皇都戲院大廈。隨着社會發展，皇都戲院於1997年結業。皇都戲院的屋頂由一系列外露式拋物線型桁架組成，門口上方有巨型「蟬迷董卓」浮雕，設計甚具特色。資料顯示，發展商於兩年前申請強拍，當時估值逾31.17億港元。

新世界發展發言人表示，早前就北角英皇道277至291號商住物業「皇都戲院大廈」申請強制拍賣，希望藉此統一業權以進行相關重建項目，今日獲土地審裁處批出強制拍賣令，對此表示歡迎。

發言人續謂，皇都戲院大廈由住宅、商用及前皇都戲院部分組成，發展商期望在取得100%業權及詳細勘察建築物的結構後，積極探討保育前皇都戲院相關部分的可行性和方案。若成功統一業權，發展商將就如何保存前皇都戲院的精髓，與持份者及社區人士緊密溝通，聆聽各界意見。

議員謝偉銓指樂見新進展，估計因皇都戲院大廈面積甚大，佔地達3萬平方呎，令其地價相對較高。他指舊皇都戲院為不少當區居民的集體回憶，亦代表當代的繁榮景象，建議古物古蹟辦事處可派出專家，協助發展商共同研究保育事宜。

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