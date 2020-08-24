男教師涉瞞補習職務　任文憑試主管騙薪3780元

路德會西門英才中學的男教師，涉嫌向香港考試及評核局訛稱自己在補習學校並沒有教學職務，因而獲該局委任為2018年香港中學文憑試英文口試的報到室主管，他被指以有關虛假聲明獲得3780港元酬金。男教師否認一項欺詐罪，案件今日(24日)在東區法院開審。

控罪指，40歲被告陳耀輝於2018年3月19日至4月19日期間藉欺騙，即在交予考評局的回條上作出虛假聲明，表示自己在補習學校沒有任何教學職務，並意圖詐騙，誘使考評局委任他為文憑試的報到室主管，以獲得3780港元酬金利益，或令考評局蒙受不利。

控辯雙方同意事實指，被告事發時為路德會西門英才中學的教師，負責教授高年級英文科。他當時亦獲校方批准，擔任現代教育的經濟科導師。而每年考評局會聘請有份提供試場的中學推薦兩名教師作報到室主管，一天的報酬為540港元。

考試局考試及行政組經理鄺泳詩作供，指考評局會向願意提供試場的學校發出委任信，再讓學校交給教師簽署。信中列明若有意擔當報到室主管，教師須遵守保密協議、本人或配偶與親屬不得是應屆考生、本人或配偶沒有擔任補習社的導師或管理層。而相關補習社的要求是自2018年起突然增設。

而報到室主管的工作流程是考試當日下午4時許報到，取物資後到報到室工作，負責為考生點名及分組。

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