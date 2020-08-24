周三起珠澳陸路口岸恢復兩地牌車輛通行　須持有效健康碼

澳門政府今(24日)宣布，經澳珠兩地政府協商，共識於本周三(26日)早上6時起，珠澳陸路口岸，即橫琴口岸澳門口岸區、港珠澳大橋口岸、關閘口岸開放粵澳兩地牌車輛通行，屆時兩地牌車輛不需再透過網上系統預約。

海關口岸監察廳代廳長殷鎮玄表示，橫琴口岸澳門口岸區、港珠澳大橋口岸恢復粵澳兩地牌車輛通行；而關閘口岸則採取粵澳兩地牌車輛單雙號限行分流措施，按內地車牌號碼最後1位阿拉伯數字，實行單號單日行駛、雙號雙日行駛限行措施，而尾數為字母的，則按字母前最後一位數字為準。另外，兩地牌大型客車不能通行關閘口岸入出境；兩地牌公務車輛則仍按照現行規定。

當局表示，所有兩地牌車輛駕駛者，於口岸車道離境時，須攜帶車輛邊境通行證(白卡)，車上人員均須取得規定期限內的病毒核酸檢測陰性證明，以及轉換健康碼和出示相關手機截圖。

當局又指，因應防疫措施，通關需更多時間，呼籲駕駛者盡量使用港珠澳大橋口岸或橫琴口岸澳門囗岸區出入境，又呼籲仍未辦理港珠澳大橋澳門口岸通關加註的2500多輛兩地牌車車主，盡快辦理相關手續。

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