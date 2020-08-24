明年DSE大部分科目校本評核或取消　開考日延至明年4月底

第三波疫情影響下屆中學文憑試（DSE）考生備試。據了解，考試及評核局將會作出多項改動，並有初步方案，包括將開考日期押後至明年4月底，讓考生能有更多時間備試，亦會取消中、英文科口試，及建議取消大部分科目的校本評核（SBA），意味公開試的佔分比重增加，或影響應試能力較低的學生。考評局指，目前仍與學界商討合適方案，最快會於9月初向學校公布詳情。

據悉，涉及改動的科目至少有20科，包括中史、歷史等科目的必答題會改成選答題；另外，除生物、化學、物理等涉及實驗的理科，中文、中國文學、英語文學、資訊及通訊科技等科目的校本評核亦會取消。至於佔分達20%的通識教育科獨立專題探究（IES）亦同樣取消；而中文科的範文篇章亦會由12篇減至10篇。

即使部分科目仍保留校本評核，佔分及內容亦會調整，設計與應用科技科的校本評核佔分會減半至20%，考生只須提交首部分的設計作業，意味公開試佔分達80%；視覺藝術科維持5月的精簡方案，考生須在中六交2件藝術作品或評賞研究。

考評局指，局方收到學校反映，來年DSE學生因疫情及停課影響，難以及時完成各科所有課程及校本評核。局方就此進一步審視來年DSE與校本評核的整體安排，目前仍與學界商討合適方案，交予公開考試委員會審議，預計最快於9月初向學校公布詳情。

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