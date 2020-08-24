港府再為漁民提供免費新冠病毒檢測　周三派樽周四收回

港府早前宣布會為香港流動漁民及其漁工免費提供病毒檢測服務，漁農自然護理署今(24日)表示，上述檢測服務將於本周三(26日)起持續，署方每逢周三會向漁民及漁工派發樣本瓶，並於周四收回。

樣本瓶的派發及收集地點，分別為香港仔魚類批發市場及長沙灣魚類批發市場。樣本瓶會於周三的上午9時至下午12時半派發；而收集樣本瓶時間則為周四(27日)的上午9時至下午12時半。

署方又提醒，接受檢測的香港流動漁民須帶備香港身份證、港澳居民來往內地通行證、內地漁業捕撈許可證或捕撈輔助船許可證親身領取樣本瓶及申請表。而內地過港漁工則須帶備內地身份證、粵港流動漁船僱用漁工作業證和流動漁船船東已簽署的確認書親身領取。

流動漁民及漁工可在交還樣本瓶時須一併提交已填妥的申請表，亦可轉由他人代交。

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