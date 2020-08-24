料晚市禁堂食未獲放寬　食肆東主貼錢死頂仍驚「捱不住」

新冠肺炎疫情今日(24日)回落至單位數，坊間一直有聲音希望政府可放棄晚市禁堂食令，預料明日(25日)行政會議將討論防疫措施的議題，惟有消息指相關禁令未獲放寬，不少飲食業從業者得悉後表示失望，大呻若晚市禁堂食令再延長，食肆或要倒閉，員工恐要加入失業大軍。

粥店員工林女士稱，自2月抗疫至今，月蝕10多萬港元，老闆要貼錢出糧、支付燈油火蠟。她又提到，以往店內約有10數名員工，疫情下不少同事都要停薪留職，或減少工時，現時每日僅需3、4名人手。她又提到，若禁令延長，粥店做不住只好倒閉，自己將會失業。

經營川菜館的黃女士則指，餐館開張4個多月，當時未料及疫情會持續至今，只能一直蝕錢。她指，若禁堂食令等措施持續，捱不住就只好結業。她又建議政府可以將禁聚令放寬至4人，好讓一家大細可同枱食飯，亦應允許堂食至晚上8時，相信兩小時的晚市已足令生意回升。

於麵店工作的江女士亦表示，晚市禁堂食令實施後，不少人因在家工作而自己煮晚飯，導致買外賣的客人變少，生意大跌七至八成。她料禁令放寬後，應可令整體生意額回升兩至三成。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020