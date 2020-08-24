禁晚市堂食損失慘重　飲食業促解除禁令

新冠肺炎疫情持續，食肆晚市禁堂食已進入第5個星期，飲食業損失慘重。飲食界議員張宇人今午(24日)聯同業界約見政務司司長張建宗，要求政府盡快解除禁堂食令，讓食肆營業至凌晨12時，而酒吧、卡拉OK及夜總會則可由下午6時營業至早上6時，並放寬為4人一枱，惟需規定客人的用餐時間為2小時。張又希望政府能盡快推出第3輪防疫抗疫基金，支援業界。

張表示，市民對食肆有需求，建議食肆提供熱水給顧客消毒碗碟，或用即棄餐具代替，以及全面使用電子收費，減少透過現金接觸傳播病毒。張又指，食肆可將傳菜和收拾碗碟的員工分成兩批，若人手不足，則於每次傳菜和執碟後洗手確保衞生。

此外，張又希望政府盡快按牌照呎數發放資助，又要求免食肆差餉6個月，金額無上限。張認為，政可推出2+2免阻方案，即由政府立法免食肆2個月租，業主亦要跟隨免租2個月。

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