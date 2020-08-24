廣東省居民明日起　可預約辦理赴澳門簽注

澳門疫情回穩，已連續59天沒有新增新冠肺炎病例。廣州市公安局今(24日)發公告，指廣州出入境管理部門將於周三(26日)起，恢復辦理廣東省居民赴澳旅遊簽注，包括團隊遊和個人遊，廣東省居民明日(25日)起可預約申請，旅遊簽注辦理時間為7個工作天。

當局表示，為配合疫情防控工作，暫不受理居住在疫情中、高風險地區人員，以及申請前 14天內到過相關地區人士申請辦理赴澳出入境證件及簽注，而此前已申請辦理，基於疫情原因未領取證件的人士，可留意通知短訊或郵件信息。

另外，澳門衞生局表示，從9月1日起，當地居民若第2次入住酒店接受醫學觀察，需支付 5600澳門元費用，但可因特殊原因申請豁免。澳門旅遊局表示，多個國家或地區的疫情仍未穩定，呼籲市民需謹慎考慮是否有必要到高危國家和地區，另一原則是善用公帑，因此澳門居民於9月起若屬第2次入住酒店接受醫學觀察，需支付有關費用。

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