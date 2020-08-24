政府為環保署前線員工檢測新冠病毒　涉及約500人

新冠肺炎疫情持續，港府將檢測計劃擴展至各部門經常接觸公眾的前線員工，環境保護署今日(24日)宣布，將於明日(25日)及後日(26日)，為經常接觸公眾的約500名前線人員安排接受新冠病毒檢測，以保障市民及員工的健康。

環保署發言人表示，檢測屬自願性質，接受測試的環保署前線員工主要負責在接待櫃位當值、需外出執行環保法例或處理市民投訴、巡查戶外及室內處所及設施，包括污水渠及食肆廚房等。另外，獲安排接受檢測的亦包括綠在區區和社區回收中心的營辦團體及負責上門收集廢電器電子產品的WEEE‧PARK營辦商人員。

是次檢測的樣本採集將由檢測承辦商派出經訓練及合資格人員，以鼻腔和咽喉合併拭子採樣方式進行。檢測承辦商須派員到環保署指定的4個地點為相關人員採集樣本，再將樣本送往其化驗室進行檢測，並將結果通知環保署。署方已透過既定的採購程序，批出是次檢測服務的合約予天資基因檢測中心有限公司，提供上述檢測服務

環保署預計，檢測工作會於周四(27日)完成，凡呈陽性的檢測個案，承辦商須將有關檢測樣本的序號通知環保署及衞生署衞生防護中心作進一步跟進。整個檢測過程中，樣本瓶上不會標示任何個人資料，檢測承辦商只會獲知檢測樣本的序號，不會獲得或備存參與檢測員工的個人資料，樣本亦將於檢測計劃完成後銷毀。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020