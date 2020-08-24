「走私犬」案12隻狗成證物　案件審結才能交還狗主

海關聯同警方上周五晚(21日)展開聯合反走私行動，大嶼山以南海域埋伏，成功追截一輛走私快艇，拘捕2名內地男子及檢獲約3700萬港元貨物。其中最引人關注之處，在於當中包括12隻不同品種狗隻，懷疑有本地狗主為避新冠肺炎疫情返回內地居住，因思念寵物心切，遂託咐走私集團安排將留在香港的狗隻走私返內地團聚。

海關表示，相關狗隻現時暫由愛護動物協會照顧。海關及警方正調查案件，現階段未能排除任何可能性，如發現足夠證據證實有違反相關香港法例的情況，執法部門會採取適當行動，包括拘捕及檢控等。

執業大律師陸偉雄指出，由於屬於刑事案件，有關狗隻已被視為證物，依程序需要由執法部門扣查，惟由於涉及動物，故會轉交愛護動物協會負責照顧。由於執法部門可能仍有進一步行動，或會再拘捕更多人，務求將幕後黑手繩之以法，需時多久仍是未知之數，而案件若要完成所有程序，當中還要視乎被起訴的人士是否認罪及作出上訴，保守估計或需時一年以上，而案件審理完成後，一般會由控方申請交還狗主，經由法官批准取回寵物。

有關狗主雖然可能因愛狗心切而選擇走私，但陸偉雄指出，除非狗主是曾經報失寵物，否則他們或許會被控告串謀走私，而狗隻在走私途中久經風浪，而且可能飽受驚嚇，有縮短壽命之虞，加上案件處理分分鐘曠日持久，狗隻有機會未及返回主人身邊，已經等不及結果死亡，故此他亦希望相關程序可以盡快完罪，涉案人士盡快認罪，讓狗隻及早重回主人懷抱。