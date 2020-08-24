糖尿病藥片或含致癌物需回收　曾供應私家診所及藥房

因含有致癌物而需回收的一批糖尿病藥片。

衞生署今日(24日)表示，因相關產品可能含有雜質，同意持牌藥物批發商新圖醫藥有限公司，從市面回收一款含有甲福明的糖尿病藥片。署方表示，至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，會密切監察有關回收，並呼籲正在服用上述產品的病人不應自行停藥，應向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。

署方早前接獲該批發商通知，涉及的藥物為固糖平持續性藥效錠500毫克(香港註冊編號：HK-64639)，繼同廠生產的另一款藥錠有問題需回收後，上述產品因可能含有雜質N－亞硝基二甲胺，其台灣生產商作為預防措施，亦正回收該款含有甲福明的固糖平持續性藥效錠。

基於實驗室測試，N－亞硝基二甲胺被列為可能令人類患癌的物質，而海外藥物監管機構正評估某些藥品被發現含有上述雜質對藥品安全性的影響，包括甲福明產品。衞生署會密切監察事件的發展和海外藥物監管機構就該藥物發出更新的安全評估，以考慮任何必要的跟進行動。

上述產品亦含有甲福明，是用於治療糖尿病的處方藥物。根據批發商新圖的資料，受影響產品曾供應予本地私家醫生及藥房。

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