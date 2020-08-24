百厭柴犬貪玩爬晾衣架失足墮樓　好心職員施救展笑顏

旺角通菜街104號一後巷，今日(24日)下午5時許，有餐廳女職員發現有一隻柴犬受困於上址大廈約6樓位置的晾衣架，未幾，柴犬更不慎失足墮落地面，當職員擔心其傷勢欲走近查看時，懷疑受驚過度的柴犬卻突然彈起，並徑自奔跑出後巷，好心女職員於是立即尾隨追出，最終於100米尺外的旺角道街頭，將柴犬截獲並帶返餐廳。

愛協人員其後接報到場，於餐內為柴犬作初步檢查，相信牠並無大礙，其後亦成功與狗主取得聯繫，懷疑柴犬因一時貪玩從窗口竄出晾衣架，稍後將安排他們主僕「團聚」。現場所見，柴犬於餐廳內，被多名救援人員逗哄下，情緒已恢復平靜，更不時展現笑顏。

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