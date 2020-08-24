英國進口果仁棒疑受沙門氏菌污染　食安中心促停售

食物環境衞生署食物安全中心今日(24日)呼籲市民，停止食用一批由英國進口、可能受沙門氏菌污染的預先包裝乾果果仁棒。中心已知會涉事製造商或分銷商上述違規事項，製造商或分銷商亦已按指令將有關批次產品停售及下架，並展開回收，中心正跟進事件。

涉事產品為一款Fruit & Nut Bar – Brazil & Sultana, with Peanuts and Almonds果仁棒，原產地為英國，品牌為「Eat Natural」，每包重量為50克，問題樣本保質期至今年10月31日及11月30日，本港進口商為Janus Trading Company Limited。

中心指，透過食物事故監測系統，得悉英國食物標準局發出通告，指有關產品可能受沙門氏菌污染，其生產商正回收上述批次的產品，中心得悉事件後，已隨即聯絡本地主要進口商和零售商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口該款有問題產品，部分已經售出，但收到通知後，已將受影響產品停售並展開回收。

中心又提醒市民，感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。這類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。