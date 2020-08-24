第二季零售業銷售額按年跌61%　超市生意逆市升13.7%

澳門統計暨普查局資料顯示，澳門今年第二季的零售業銷售額為69.2億澳門元，按年跌幅為61.3%，亦較首季下跌38%，扣除價格因素影響的銷貨量指數亦下降61.5%，

資料顯示，主要零售行業中，鐘錶珠寶、皮具、百貨和成人服裝的銷售額，比去年同季下跌超過70%，惟超市銷售額則上升13.7%。另外，由於季內有大型零售場所開業，家具及照明用品銷售額上升91.3%。

澳門上半年零售業銷售額按年下降52.8%，銷貨量指數亦下跌52.7%，約72%零售商戶預計，第3季貨物銷售量將比去年同季減少，其中76%的商戶認為銷售價格將維持去年同期水平，亦有51%商戶預料季內經營情況將轉弱。

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