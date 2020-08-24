沿岸驚現2噸黑膠粒　管理公司：初步判斷非來自愉景灣

海洋塑膠污染嚴重，環保團體「無塑海洋」發現愉景灣二白灣上月底湧現超過2噸黑膠粒，環團質疑愉景灣海灘黑塑膠來自人造草地，愉景灣物業公司香港興業國際今日(24日)回覆東網指，上月底知悉事件後，旗下的愉景灣管理服務有限公司已立刻安排承辦商到現場視察，經承辧商代表初步判斷，膠粒並非來自愉景灣，並會密切跟進環保署化驗結果，積極配合及協助海事處清理工作。

海事處早前回覆東網時確認，於上月28日接獲報告指上述海灣出現膠粒，隨即安排海上清潔承辦商清理，在二白灣共清理了約2噸膠粒及海沙的混合物。就今次事件，由於海事處人員未有發現附近有船隻棄置黑膠粒的情況，所以已轉介相關部門作出跟進。海事處人員會加強巡邏，如發現海上飄浮垃圾，會即時安排海上清潔承辦商清理。

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