推銷時訛稱領有職業介紹所牌照　海關拘69歲男銷售員

一名69歲的僱傭中介服務公司男銷售人員，涉嫌將虛假商品說明應用於僱傭中介服務，違反《商品說明條例》，今(24日)被海關拘捕，案件仍在調查中，被捕男子現正保釋候查。

海關早前接獲舉報，指一間僱傭中介服務公司的銷售人員向顧客推銷僱傭中介服務時，涉嫌作出虛假聲稱，除聲稱已領有職業介紹所牌照外，亦向顧客聲稱將由該公司提供中介服務。經初步調查，海關發現該兩項聲稱均與事實不符。

根據《商品說明條例》，任何商戶如將虛假商品說明應用於向消費者提供的服務，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。

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