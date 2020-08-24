政Whats噏：容海恩斥政府忽視農業宣傳　本地農夫冇出路

政府喺2016年推出涉款5億元嘅農業持續發展基金，向農戶提供財政支援，以採用現代化生產模式同提高生產力，推動農業發展。但翻查資料，直至上年8月份，其實政府淨係批得9宗、合共批出約1億元咋。議員容海恩(Eunice)就大鬧政府，話成個項目主要衰喺宣傳不足，冇乜人知道相關基金嘅存在，而部分年紀較大嘅農夫，就算符合資格可申請資助，都唔知點樣先拎到錢囉！其實成個項目係由漁農自然護理署負責嘅，唔知漁護署嘅「頂頭」上司、食物及衞生局局長陳肇始點解釋呢？

Eunice早前喺社交平台上載影片，期間有農夫向佢大訴苦水，話政府唔了解本地農夫嘅諗法。其後，Eunice話政府同本地農夫欠缺溝通，本身推出農業持續發展基金嘅出發點係好嘅，但好多年紀大個農夫根本唔識得點樣申請、甚至有自小務農而唔識字，而政府亦冇幫手教佢哋申請，搞到基金筆錢形同虛設，擺喺到咁多年都未用完，而本地農夫就繼續面對冇出路嘅現況。

至於本地農夫真正需要啲乜嘢？可能政府都未必知道。Eunice話政府好少聽農夫嘅意見，只係一味自行推出措施，其實唔少本地農夫話，因為土地用途嘅限制，農地旁邊淨係可以有一間好細間嘅寮屋擺放務農工具，並唔可以過夜、甚至作休息嘅用途。Eunice話唔少農夫都希望政府可以稍微放寬一下，畀大啲地方可以擺放農具或暫作休息。

最近Eunice就跟咗漁護署職員到新界實地視察，話部分農戶因為政府發展新界東北用地而需要搬去位於古洞南嘅農業園，但政府同農戶之間磋商嘅安置措施就仲未搞掂，而搬遷問題只不過係本地農戶面對嘅其中一個困難咋。

Eunice話政府推出嘅農業持續發展基金傾向於推動新科技、新農墟等發展，但忽視咗傳統農民嘅務農方式，要求政府應該多啲研究點樣喺香港實現有機、新型耕種同天然、傳統耕種兩者共存嘅方式咁話喎。

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