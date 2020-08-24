女子觀塘街站違禁聚令突哮喘入院　警發告票指在醫院違禁令

一名女子本月初在觀塘一個街站涉違禁聚令，她其後因哮喘病發到聯合醫院求診，警員到達醫院向她發出違禁聚令告票，但告票上卻寫上違反禁令地點是醫院範圍內。警方承認在通知上寫上當時發出的時間及醫院地址；又指有關定額罰款通知書應以實際案發時間及地點作檢控，人員已通知相關檢控單位作跟進處理。

網上群組流傳一張告票，顯示市民在聯合醫院急症室求醫期間，被警方發出禁聚令告票，但據知，該名市民違禁聚的地點在觀塘一個街站，她及後因哮喘病發到聯合醫院求醫，警員其後到醫院向該名市民發出禁聚令告票，但違反禁令地點是「聯合醫院急症室13號病床」。

警方發言人回應東網指，8月9日下午約4時巡經港鐵觀塘站A出口，發現有團體擺放街站，人員向在場聚集的人士發出口頭警告後離開，至當日下午約5時半，再發現有4男1女經警告後仍在上址街站聚集，涉嫌違反禁聚令，遂決定向他們發出定額罰款通知書。

發言人續謂，其中一名女子當時聲稱身體不適，人員隨即安排將她送往聯合醫院治理，其後於院內就她早前涉嫌違反上述《規例》向其發出定額罰款通知書，並在通知書填上當時發出的時間及醫院地址。

發言人稱，就此案件，有關定額罰款通知書應以實際案發時間及地點作檢控，人員已通知相關檢控單位作跟進處理。市民如對警方發出的定額罰款通知書有任何查詢或投訴，可選擇經郵遞、傳真或致電與中央交通違例檢控組聯絡，警方在接獲查詢或投訴後，會根據既定程序作適當跟進。市民亦可選擇在法庭作出申辯。

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