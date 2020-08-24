匡智梨木樹宿舍昨爆疫3人中招　院友今漏夜撤離

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生昨日(23日)公布，位於梨木樹邨的智障人士院舍「匡智梨木樹宿舍」出現小型爆發，有3人中招，其中1人為社工，其餘2人為工作人員。

今日(24日)約晚上8時，多輛醫療輔助隊小巴及穿上全副防疫裝備人員到場，疑準備安排全院院友送去亞博館接受檢疫及隔離。消息指，院舍內共有19男18女院友需要撤離，當中9人須要坐輪椅。院方並安排額外13名職員到場協助院友上車撤離，而職員稍後將前往竹篙灣檢疫中心接受隔離檢疫。

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