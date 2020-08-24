5歲警犬患皮膚病　曬太陽治療期間暴斃

警犬隊發生警犬死亡悲劇，消息稱，一隻5歲雄性德國牧羊警犬，經獸醫為診斷確診患有皮膚病，需要靠服藥及曬太陽控制病情，昨日(23日)放假時在觀塘行動基地曬太陽期間突然暴斃。據了解，該隻警犬屬緝毒及追蹤犬，事發時其領犬員亦放假。

警犬隊較多以德國牧羊犬為主，該種狗隻性格忠心、勇敢、兼外形威武；適合與警方在巡邏進行日常工作。根據保安局於今年特別財委會回覆的文件顯示，警犬隊人手編制為168人，而截至今年2月於警隊服役的警犬數目為130隻，包括95隻巡邏犬及35隻嗅索犬，該批警犬的平均服役年期為7年。

局方指，所有不適或受傷的警犬均會由註冊獸醫治理。由2016年至今年4月，警隊沒有警犬於服役時無故死亡；同期有9隻警犬因腫瘤、腎病和臗關節問題 等疾病死亡，全部個案均獲註冊獸醫跟進及確認。

警方回應此個案時稱，涉事警犬於3年前從歐洲來港後一直患有皮膚病患，需要長期服用藥物，並依照漁農自然護理處獸醫指示，按時接觸陽光，以緩解病情；事發時，一如平常做法，該警犬獲安排到警犬隊行動基地範圍內之戶外空間休憩散放，自由走動。及後，領犬員發現警犬死亡。 該警犬已交由註冊獸醫，以調查其死因。

警方表示，現時養有184隻警犬，在2018、2019及2020年並沒有警犬猝死個案；警犬隊會繼續專業地照顧所有警犬。