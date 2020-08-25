內地專家稱港男非一般復陽　憂再感染成常態

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏日前表示，人類短期內難以通過疫苗達到群體免疫，故即使疫苗面世，未來數年內仍須保持常態化的防疫態勢。對於香港出現全球首宗「二次感染」個案，張指該個案並非一般意義上的復陽，並要進一步觀察患者再感染會否成為常態。

張文宏表示，再感染關乎免疫的持久性，也關乎未來疫苗保護的時間和重複接種的間歇時間。香港這名患者事隔4個月後再受感染，他認為是個別例子。全球目前有2200多萬人曾感染，假如再感染成立，那麼在新冠高發和流行地區，再感染或成為常態。不過他也指出，目前4種較常見的新冠病毒，感染後免疫時間都超過4個月。

張文宏在個人微博中稱，以傳染病控制的歷史經驗來看，疫苗即使面世也僅可保護積極接種疫苗的人群，並可能要長達數年才可在全球實現普遍接種，故未來數年必須保持常態化的防疫態勢。他強調，好的疫苗也要有對疾病的科學管控配合，否則不能完全控制病毒的蔓延。

張周日（23日）出席2020上海科技節開幕式時再表示，即使掌握了最先進的科技「武器」控制好疫情，最短也需要1到2年，故短期內如願結束戰鬥非常艱難，將來還是要有中長期準備。

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