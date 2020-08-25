國泰航空制服網上有得賣　大律師：賣公司資產或犯法

國泰航空疑有員工在未獲公司授權的情況下，在網站上拍賣公司資產，包括制服及員工培訓手冊等，不但會影響航空安全，亦可能觸犯法例。有執業大律師指出，若涉事文件屬保密內容，公司可循民事方向追討損失；至於刑事罪行則視乎獲取物品的途徑，可被控不誠實取用電腦及盜竊等刑事罪行。

執業大律師陸偉雄指，若國泰航空視有關文件為保密內容，員工在未經授權的情況下外洩資料，或會違反僱傭合約，公司可解僱員工並循民事方向追討損失費用。至於會否干犯刑事罪行，則取決於涉事員工如何獲取有關文件。

陸指出，即使員工在辦公時間獲准在網上查看有關文件，如在不經授權的情況下，私下查看並取得有關文件，可被控不誠實取用電腦罪，一經定罪可被判處監禁5年；若員工從公司盜取文件的實體版本，則可被控盜竊罪，循公訴程序定罪後，最高可被判處監禁10年。

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