屢傳裁員人心惶惶　國泰員工疑在網站拍賣制服培訓手冊

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空近日屢傳出裁員救亡，公司內部人心惶惶。東網發現，近日本地拍賣網站疑有國泰員工先行「清倉」，出售制服及員工培訓手冊等，亦有查看航班人數及員工名單等服務，分別索價數十至數千元不等，當中更詳列各類設備的使用方法及安全守則。有議員擔憂若有立心不良的人購入文件，或會危及航空安全，認為國泰應徹查事件；工會亦指有關行為違反公司內部守則，呼籲員工不要以身試法。國泰回覆東網表示，公司守則是嚴禁轉售公司財物，提供給僱員的資源應只用於工作所需。

近日網上有疑為國泰員工的用戶，公然出售國泰空中服務員的內部物資，包括恤衫、裙、絲襪及圍裙等制服，整套售價約8000港元，另有8、9成新的舊恤衫及裙，較全新制服便宜約200港元，分別索價2500港元及2000港元，列明「多買可平」。除制服外，該用戶前日再出售安全及緊急操作手冊、培訓手冊、以及廣播手冊，標價2500港元至5000港元不等，內容包括急救等各種緊急用具的擺放位置，亦有提及飛機設備使用方法，以及若遇上飛機失壓及疏散等緊急情況，空中服務員可採取的處理方法等。

曾任職國泰機師的議員譚文豪指出，國泰早年會向空中服務員派發安全及緊急操作手冊，但在2年前已全數轉為網上版本，持有該手冊的員工理應歸還予公司，涉事文件或是舊有版本。他續指，若有立心不良、意圖在飛機採取犯法行為的人購入文件，可事先了解機組人員遇上危急狀態的對應措施，並設計破解方法，相信有機會危及航空安全，認為國泰應徹查事件，並完善管理文件的措施，避免事件重現。

國泰航空公司空中服務員工會理事郭兆瑭則指，由印刷至派發過程中，不同部門人士均有機會接觸到涉事文件，暫未能肯定是否空中服務員拍賣公司物品。他續指，相關行為違反公司內部守則，亦會影響公司整體形象及自身前途，不排除國泰會採取相應措施，例如報警及解僱涉事員工，呼籲同事不要以身試法。

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