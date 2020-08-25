吹水男褲袋藏K粉　土瓜灣街市外遇衝鋒警斷正

西九龍衝鋒隊今日(25日)凌晨零時許，巡經土瓜灣落山道與九龍城道交界近土瓜灣街市對開，發現有3名男子站於一輛客貨車及一輛平治七人車旁鬼鬼祟祟，遂上前截查，其中一名身穿白色上衣男子見有警員，立即拔足逃跑，跑至大約8米外被警員截獲，繼而將他帶返現場搜查；警員於其褲袋搜出45小包懷疑毒品K粉，隨即將該名涉嫌藏毒男子拘捕。

警員其後召來警犬協助搜證，並搜查被捕男子駕駛的客貨車，未有進一步發現，而在場其餘兩名男子與客貨車相識，接受查問後相信與案無關，七人車上亦無違禁品，予以放行；被捕男子帶署扣查，涉案客貨車亦拖走查驗。

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