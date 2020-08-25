警石澳反非法賽車　8男涉危駕被捕共扣27車

港島總區交通部執行及管制組特遣隊根據情報，昨日（24日）晚上約11時，於石澳一帶聯同巡邏小隊及柴灣分區人員，進行打擊非法賽車丶超速駕駛及其他相關罪行的執法行動。

行動期間，8名(26至47歲)男子不聽從警方指示，衝過路障試圖逃走，被埋伏人員再度截獲。該8名駕駛電單車男子，涉嫌「危險駕駛」被捕。被捕各人已獲准保釋候查，須於9月下旬向警方報到。

行動中，警員截停36輛電單車，其中20輛電單車懷疑非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，有關車輛已被扣查作進一步檢驗。人員又向一輛電單車發出車輛檢驗通知書（俗稱驗車令）。另外，4名司機因沒有展示有效車輛牌照而獲發告票。

此外，警方於行動期間共拖走7輛於行動範圍內無人認領、涉嫌違例泊車的電單車。

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