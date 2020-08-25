旺角深水埗兩宗車內盜竊　的哥被南亞幫偷走7部手機

今日（25日）凌晨1時許，旺角及深水埗分別發生兩宗車內盜竊案。其中姓林（60歲）的哥到旺角砵蘭街377對號近太子道西一間麵店，未有將的士車門上鎖，坐在店外望著的士享用外賣，期間已察覺多名南亞漢騎單車在附近一帶徘徊，詎料當的哥吃畢消夜進入店內小解之際，疑多名南亞漢趁機打開的士車門，擸走車內7部手機，及裝有手機充電線的環保袋。

的哥其後返回取車時，赫然發現車內7部共值1.4萬元手提電話不翼而飛，無奈報案求助。據了解於案發時，附近有多名事主的同行目擊案發經過，惟俱不敢出手制止。警員到場調查，將案件列車內盜竊處理，旺角警區刑事調查隊接手跟進。

另於相若時間，一名男子將七人車停靠在深水埗鴨寮街一號對開路邊，並在車內小睡片刻，疑他一時大意沒有鎖門，遭匪徒打開車門，偷走男事主的銀包後逃去，銀包內約有2,000元現金以及個人證件。案件列車內盜竊，由深水埗警區刑事調查隊接手調查。

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